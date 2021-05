La bella storia della piccola Marta: nasce prematura ma sana grazie all'amnioinfusione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nata sana anche se prematura grazie alla tecnica dell' amnioinfusione . È la storia della piccola Marta , venuta alla luce il 7 maggio. A renderla nota l'Asl Toscana sud est. Alla ventesima settimana ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nataanche sealla tecnica dell'. È la, venuta alla luce il 7 maggio. A renderla nota l'Asl Toscana sud est. Alla ventesima settimana ...

Advertising

RadioItalia : 'E questa strana fiaba poi che fine ha, è la più grande storia raccontata mai...' C'est la vie - @AchilleIDOL Qua… - Radio1Rai : Non è solo la nave più bella del mondo. #NaveVespucci ha ricevuto il titolo di ambasciatrice dell'@UNICEF_Italia pe… - Exbiondo1 : RT @GenCar5: I giornali italiani han trascurato la bella storia della storia di Irací Hassler, eletta nuova sindaca di Santiago. Nata nel 1… - ElisabettaGreg9 : RT @9s6NRWM8WjqSdWg: Ma quanto ci ha reso felice con questa storia? Quanto è bella? Quanto è tenera? Grazie per essere tornata Quanto ci è… - 9s6NRWM8WjqSdWg : Ma quanto ci ha reso felice con questa storia? Quanto è bella? Quanto è tenera? Grazie per essere tornata Quanto c… -