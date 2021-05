La BCE pubblica il financial stability review sulla salute dell’economia europea (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il financial stability review è un documento pubblicato due volte l’anno dalla BCE che offre una panoramica dei potenziali rischi alla stabilità economica dell’euro area. Nel documento pubblicato oggi si scrive che «La continua necessità di misure di sostegno può aumentare le preoccupazioni per la sostenibilità del debito sovrano a medio termine nei paesi più vulnerabili». Il rapporto tra il debito pubblico e il pil aggregato è salito al 100% nel 2020, rispetto all’86% del 2019. La pandemia ha infatti spinto la maggior parte dei governi nazionali a investire di più in aiuti economici a famiglie e imprese e misure di welfare. Il peso e l’efficacia di questi aiuti cambia tra i vari stati: la divergenza tra i diversi stati sta infatti crescendo in quanto alcuni paesi e alcuni settori sono stati colpiti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilè un documentoto due volte l’anno dalla BCE che offre una panoramica dei potenziali rischi alla stabilità economica dell’euro area. Nel documentoto oggi si scrive che «La continua necessità di misure di sostegno può aumentare le preoccupazioni per la sostenibilità del debito sovrano a medio termine nei paesi più vulnerabili». Il rapporto tra il debito pubblico e il pil aggregato è salito al 100% nel 2020, rispetto all’86% del 2019. La pandemia ha infatti spinto la maggior parte dei governi nazionali a investire di più in aiuti economici a famiglie e imprese e misure di welfare. Il peso e l’efficacia di questi aiuti cambia tra i vari stati: la divergenza tra i diversi stati sta infatti crescendo in quanto alcuni paesi e alcuni settori sono stati colpiti ...

Advertising

PedanteriaG : @IlConteIT @GiuseppeConteIT A parte il fatto che non so come tu faccia a sapere la pensione di Draghi, visto che ha… - sgubbiMet : Sbagliato per una carica pubblica come il PdC rinunciare allo stipendio? Sì, e normalmente direi che è grillismo pa… -