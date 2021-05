La banca centrale cinese “stoppa” il bitcoin, quotazioni in forte calo per tutte le valute digitali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuovo scivolone per il bitcoin che perde quasi il 7% nei confronti di euro e dollaro dopo che la banca centrale cinese ha ribadito che i token digitali (frazioni delle valuta digitale che vengono scambiati tra gli utenti) non possono essere utilizzati come forma di pagamento. La discesa coinvolge tutte le criptovalute comprese ether e dogecoin. La banca centrale cinese aveva già dato un giro di vite sulle monete digitali nel 2017 quando chiuse le piattaforme che ne gestiscono le transazioni. Sono giorni complicati per bitcoin e “fratellini”. Con una spettacolare retromarcia, lo scorso 13 maggio Elon Musk , ha annunciato che Tesla non avrebbe più accettato pagamenti delle sue auto in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nuovo scivolone per ilche perde quasi il 7% nei confronti di euro e dollaro dopo che laha ribadito che i token(frazioni delle valuta digitale che vengono scambiati tra gli utenti) non possono essere utilizzati come forma di pagamento. La discesa coinvolgele criptocomprese ether e dogecoin. Laaveva già dato un giro di vite sulle monetenel 2017 quando chiuse le piattaforme che ne gestiscono le transazioni. Sono giorni complicati pere “fratellini”. Con una spettacolare retromarcia, lo scorso 13 maggio Elon Musk , ha annunciato che Tesla non avrebbe più accettato pagamenti delle sue auto in ...

Advertising

MauroDelCorno : RT @fattoquotidiano: La banca centrale cinese “stoppa” il bitcoin, quotazioni in forte calo per tutte le valute digitali - fattoquotidiano : La banca centrale cinese “stoppa” il bitcoin, quotazioni in forte calo per tutte le valute digitali - fisco24_info : Bitcoin: tonfo del 9,78% con lo stop Banca centrale cinese: Pboc, 'token digitali non possono essere una forma di p… - InvestireB : Bitcoin scivola sotto 40mila dollari, la Cina ne vieta l'utilizzo | - Jamie77139461 : RT @sgretolatore: Il motivo della decisione della Banca Centrale Cinese di fermare #Bitcoin è di farli convertire in dollari, e farli spend… -

Ultime Notizie dalla rete : banca centrale DL Sostegni, bonus lavoratori agricoli 2021: Ecco la novità! Come funzionano i bonus lavoratori agricoli In uno scenario completamento incerto il Governo guidato dall'ex Governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, sembra avere le idee chiare almeno ...

Ricchi e buoni: se il capitalismo conquista anche la filantropia ...è il ruolo delle fondazioni benefiche? La Fondazione Bill Melinda & Gates è assolutamente centrale. ...di chi porta avanti tutta questa prima lotta globale contro la pandemia è composto dalla Banca ...

Bitcoin: tonfo del 9,78% con lo stop della Banca centrale cinese Agenzia ANSA Bce: "I rischi per la stabilità finanziaria rimangono elevati" "Sono stati distribuiti in modo più disomogeneo". "I rischi per la stabilità finanziaria rimangono elevati e sono stati distribuiti in modo più disomogeneo". Così la Financial Stability Review della B ...

Bitcoin affossato dalla Cina, crolla sotto 40 mila dollari La Banca centrale cinese (Pboc) ha ribadito che i token digitali non possono essere utilizzati come forma di pagamento. Per Bitcoin nuovo crollo ...

Come funzionano i bonus lavoratori agricoli In uno scenario completamento incerto il Governo guidato dall'ex Governatore dellaEuropea, Mario Draghi, sembra avere le idee chiare almeno ......è il ruolo delle fondazioni benefiche? La Fondazione Bill Melinda & Gates è assolutamente. ...di chi porta avanti tutta questa prima lotta globale contro la pandemia è composto dalla..."Sono stati distribuiti in modo più disomogeneo". "I rischi per la stabilità finanziaria rimangono elevati e sono stati distribuiti in modo più disomogeneo". Così la Financial Stability Review della B ...La Banca centrale cinese (Pboc) ha ribadito che i token digitali non possono essere utilizzati come forma di pagamento. Per Bitcoin nuovo crollo ...