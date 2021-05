Kulusevski è il più giovane a segnare in una finale di Coppa Italia negli ultimi 10 anni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Col gol che ha aperto le marcature in Atalanta-Juventus, Dejan Kulusevski è diventato il più giovane calciatore a segnare in una finale di Coppa Italia dell’ultimo decennio. Lo svedese ha 21 anni e 24 giorni: nel 2011 Ezequiel Munoz con la maglia del Palermo punì l’Inter a 20 anni e 233 giorni. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Col gol che ha aperto le marcature in Atalanta-Juventus, Dejanè diventato il piùcalciatore ain unadidell’ultimo decennio. Lo svedese ha 21e 24 giorni: nel 2011 Ezequiel Munoz con la maglia del Palermo punì l’Inter a 20e 233 giorni. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Kulusevski più Coppa Italia, 1 a 1 il primo tempo tra Atalanta e Juventus. Dea infuriata con Massa Al gol di Kulusevski c'è la risposta di Malinovskyi. Ma la dea reclama per un rigore su Pessina al 12° non asssegnato e ancora di più per il gol del vantaggio della Juventus; l'azione del gol nasce ...

Atalanta Juventus Live 1 - 1:sul finire del primo tempo la pareggia la Dea con Malinovksyi ... McKennie che riesce a servire sul lato destro Kulusevski con lo svedese ex Primavera Dea che col ... 12' Avanza in area di rigore Duvan Zapata, fin qui l'uomo più pimpante tra i 22 in campo, passando la ...

