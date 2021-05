Kulusevski e Chiesa regalano la Coppa Italia alla Juve | Atalanta battuta 2-1

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Al Mapei Stadiumntus si contendono la finale di2020-21, gara importante che segna anche il ritorno del pubblico negli stadi nel nostro Paese. Parte fortissimo la Dea con Palomino che impegna Buffon e Zapata che sfiora il gol del vantaggio al 5?. Al quarto d’ora Pessina viene toccato da Rabiot in area di rigore ma non c’è nessun intervento sull’episodio da parte del VAR. Ancora Zapata e poi Freuler vicini a portare in vantaggio i nerazzurri, ma la zampata che decide la prima frazione di gioco è di Dejan, bel sinistro a giro dopo un’azione di contropiede. Proteste dell’per l’episodio dal quale è partito il contropiede, con Cuadrado che entra duro su Gosens, ma Massa conferma la rete. Al 42? Freuler ruba pa Rabiot e ...

I gol nel primo tempo al 31' di, al 41' di Malinovskiy, nel secondo tempo al 28' il gol partita diGasperiniJUVENTUS (4 - 4 - 2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot,, Cristiano Ronaldo. All. PirloARBITRO: Davide MassaNel secondo tempo i bianconeri entrano in campo con un piglio diverso, al 61' Chiesa colpisce la traversa e appena 10 minuti dopo, prima di lasciare il campo, porta di nuovo in vantaggio i suoi. 66' ...La Juventus è nettamente più pimpante rispetto al primo tempo e sfiora il gol in due occasioni: prima con un tiro ravvicinato di Kulusevski parato da Gollini e poi con un incredibile palo colpito da ...