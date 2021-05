KJ Apa diventa papà | le foto della fidanzata con il pancione

Leggi su biccy

(Di giovedì 20 maggio 2021) In Riverdale interpreta un 17enne, in realtà KJ Apa ha 23 anni e presto diventerà. Ok, l’ho detto, ma continuo ad essere sotto choc. Non so per quale motivo, ma quando le giovani star annunciano l’arrivo di un bebè mi sento tremendamente anziano. L’attore da tempo sta con la mo27enne Clara Berry e – alla faccia dei rumor che parlavano di una crisi – lei in queste settimane si è trasferita a Vancouver, dove si gira la serieCW. Poco fa la ragazza ha pubblicato unagrafia con ilin mostra e KJ Apa nei commenti ha chiarito: “E per la cronaca, lei è incinta“. Pensava credessimo si fosse abbuffata di Big Mc? Ledi Clara Berry con il. No non penso di sentirmi bene KJAPAPADRE pic.twitter.com/uxM19HtqTD — ...