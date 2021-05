Khedira si ritira: “Il calcio mi ha segnato e dato tanto ma il mio fisico non regge più” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Poco fa, l’Herha Berlino ha annunciato che sabato sarà l’ultima gara della carriera di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, classe 1988, ha parlato alla tv ufficiale del club tedesco, affermando le sue emozioni per questa decisione presa dopo anni di difficoltà. Queste le sue parole: “Oggi è una giornata difficile, è molto difficile per me personalmente perché vorrei dire che la mia carriera all’Hertha BSC e la mia carriera calcistica si concluderanno sabato alle 17.15. È un passaggio difficile, ma quello giusto. 15 anni di calcio professionistico hanno lasciato il segno. Ma devo essere onesto riguardo alle condizioni in cui mi trovo e a cosa potrei ancora ottenere. Ho una rivendicazione su me stesso, una responsabilità verso il mio corpo. Voglio godermi anche altre cose. È stata una sensazione viscerale e una decisione emotiva. Ma sembra giusto. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Poco fa, l’Herha Berlino ha annunciato che sabato sarà l’ultima gara della carriera di Sami. Il centrocampista tedesco, classe 1988, ha parlato alla tv ufficiale del club tedesco, affermando le sue emozioni per questa decisione presa dopo anni di difficoltà. Queste le sue parole: “Oggi è una giornata difficile, è molto difficile per me personalmente perché vorrei dire che la mia carriera all’Hertha BSC e la mia carriera calcistica si concluderanno sabato alle 17.15. È un passaggio difficile, ma quello giusto. 15 anni diprofessionistico hanno lasciato il segno. Ma devo essere onesto riguardo alle condizioni in cui mi trovo e a cosa potrei ancora ottenere. Ho una rivendicazione su me stesso, una responsabilità verso il mio corpo. Voglio godermi anche altre cose. È stata una sensazione viscerale e una decisione emotiva. Ma sembra giusto. ...

