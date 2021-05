Khedira lascia il calcio | annuncio ufficiale dell' Hertha Berlino

(Di mercoledì 19 maggio 2021)(Germania) - Samiila 34 anni: lo ha annunciato, con un tweet, il suo ultimo club, l', in cui era approdato a inizio febbraio dopo la rescissione del ...

Juventus Tutte le notizie sulla squadraBERLINO (Germania) - Samiil calcio a 34 anni: lo ha annunciato, con un tweet, il suo ultimo club, l'Hertha Berlino, in cui era approdato a inizio febbraio dopo la rescissione del contratto con la Juventus : " ...Pochi minuti Sami Khedira, pupillo di Massimiliano Allegri e protagonista di tanti successi in bianconero ha sclelto la strada del ritiro ...E’ da un post su Twitter che, supporters e non, hanno appreso la notizia del ritiro dal mondo del calcio da parte di Sani Khedira. Diverse le maglie indossate e i trofei sollevati. Carriera invidiabil ...