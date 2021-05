Khaby Lame, il nuovo tiktoker che ha più followers di Mark Zuckerberg (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il suo canale TikTok @khaby.lame conta oltre 50 milioni di seguaci e, il profilo Instagram @khaby00, ha persino sorpassato quello di Mark Zuckerberg: «Boss, in solo due settimane?» riporta la didascalia del video pubblicato su Instagram in cui mette a confronto il suo profilo con quello del fondatore di Facebook. E proprio Mark avrebbe risposto mettendo un like! Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il suo canale TikTok @khaby.lame conta oltre 50 milioni di seguaci e, il profilo Instagram @khaby00, ha persino sorpassato quello di Mark Zuckerberg: «Boss, in solo due settimane?» riporta la didascalia del video pubblicato su Instagram in cui mette a confronto il suo profilo con quello del fondatore di Facebook. E proprio Mark avrebbe risposto mettendo un like!

