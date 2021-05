Juventus, undici anni fa Agnelli diventata presidente del club: il comunicato dei bianconeri (Di mercoledì 19 maggio 2021) Esattamente undici anni fa, Andrea Agnelli diventava il nuovo presidente della Juventus. I bianconeri hanno quindi voluto celebrare quest’anniversario attraverso un comunicato, per ringraziare ed elogiare il numero uno del club in virtù di quanto fatto in questi anni. Il destino ha voluto che proprio il 19 maggio 2021 si disputasse una finale, di Coppa Italia contro l’Atalanta. Quale modo migliore di festeggiare, dunque, di vincere un altro trofeo? Una motivazione in più per i bianconeri, determinati a fare bene. Di seguito la nota del club: “Il 19 maggio 2010 Andrea Agnelli diventa presidente della Juventus. undici ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Esattamentefa, Andreadiventava il nuovodella. Ihanno quindi voluto celebrare quest’versario attraverso un, per ringraziare ed elogiare il numero uno delin virtù di quanto fatto in questi. Il destino ha voluto che proprio il 19 maggio 2021 si disputasse una finale, di Coppa Italia contro l’Atalanta. Quale modo migliore di festeggiare, dunque, di vincere un altro trofeo? Una motivazione in più per i, determinati a fare bene. Di seguito la nota del: “Il 19 maggio 2010 Andreadiventadella...

