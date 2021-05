Juventus, presidente Assoagenti: «Segnalata vicenda Bonucci alla Procura» (Di mercoledì 19 maggio 2021) La vicenda del Procuratore di Bonucci, Alessandro Lucci, e del difensore bianconero è stata Segnalata in Procura FIGC dal presidente AIACS Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Giuseppe Galli, presidente dell’Associazione Italiana Agenti, ha commentato la vicenda di Bonucci e del suo Procuratore Lucci. «L’Associazione Italiana Agenti ha segnalato, ma non denunciato la vicenda di Alessandro Lucci e Leonardo Bonucci. Le indagini spettano alle procure, non a noi. Negli ultimi anni stanno venendo fuori situazioni antipatiche, gli agenti non vanno più a vedere i calciatori sui campi di provincia. Si assiste in continuazione a cambi di procure da parte dei ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladeltore di, Alessandro Lucci, e del difensore bianconero è statainFIGC dalAIACS Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Giuseppe Galli,dell’Associazione Italiana Agenti, ha commentato ladie del suotore Lucci. «L’Associazione Italiana Agenti ha segnalato, ma non denunciato ladi Alessandro Lucci e Leonardo. Le indagini spettano alle procure, non a noi. Negli ultimi anni stanno venendo fuori situazioni antipatiche, gli agenti non vanno più a vedere i calciatori sui campi di provincia. Si assiste in continuazione a cambi di procure da parte dei ...

