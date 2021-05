Juventus, guai in vista per Bonucci: coinvolto in attività illecite con il suo procuratore (Di mercoledì 19 maggio 2021) I comportamenti tenuti da Leonardo Bonucci sono finiti sotto la lente di ingrandimento del procuratore Giuseppe Chiné.VIDEO Coppa Italia, Pirlo alla vigilia di Atalanta-Juventus: “Vinciamo domani e poi…”Secondo quanto riportato dal Messaggero, l'ex difensore del Milan è monitorato dalla Procura Federale. In particolare, Bonucci sarebbe tenuto sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda il cambio di agente di alcuni calciatori che sono passati ad Alessandro Lucci, procuratore dello stesso calciatore della Nazionale italiana.Atalanta-Juventus, Gasperini: “Vincere la Coppa Italia sarebbe la giusta ciliegina sulla torta”VIDEO Coppa Italia, Chiellini alla vigilia di Atalanta-Juventus: “Penso solo ad una cosa”Lucci, fondatore della World Soccer Agency, di recente è ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) I comportamenti tenuti da Leonardosono finiti sotto la lente di ingrandimento delGiuseppe Chiné.VIDEO Coppa Italia, Pirlo alla vigilia di Atalanta-: “Vinciamo domani e poi…”Secondo quanto riportato dal Messaggero, l'ex difensore del Milan è monitorato dalla Procura Federale. In particolare,sarebbe tenuto sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda il cambio di agente di alcuni calciatori che sono passati ad Alessandro Lucci,dello stesso calciatore della Nazionale italiana.Atalanta-, Gasperini: “Vincere la Coppa Italia sarebbe la giusta ciliegina sulla torta”VIDEO Coppa Italia, Chiellini alla vigilia di Atalanta-: “Penso solo ad una cosa”Lucci, fondatore della World Soccer Agency, di recente è ...

