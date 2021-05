Juventus, Bentancur: «Vogliamo il trofeo. Tifosi? Bellissimo vederli» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Rodrigo Bentancur ha parlato a pochi minuti da Atalanta Juventus, finale di Coppa Italia. Le parole del centrocampista Ai microfoni di Juventus TV ha parlato Rodrigo Bentancur a pochi minuti da Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia. GARA – «Oggi conta la mentalità che è quello che ci è mancato in stagione. Sarà una gara difficile e tosta contro una squadra forte come l’Atalanta ma l’unica cosa che dobbiamo fare è portare a casa il trofeo». Tifosi – «Bellissimo, è importante vederli in tribuna. Ci saranno anche le nostre famiglie e sarà Bellissimo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Rodrigoha parlato a pochi minuti da Atalanta, finale di Coppa Italia. Le parole del centrocampista Ai microfoni diTV ha parlato Rodrigoa pochi minuti da Atalanta-, finale di Coppa Italia. GARA – «Oggi conta la mentalità che è quello che ci è mancato in stagione. Sarà una gara difficile e tosta contro una squadra forte come l’Atalanta ma l’unica cosa che dobbiamo fare è portare a casa il».– «, è importantein tribuna. Ci saranno anche le nostre famiglie e sarà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

