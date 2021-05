Juve Stabia-Palermo, il cartellino costa caro a Luperini: out per il prossimo turno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Palermo vince e convince in quel di Castellammare di Stabia.Juve Stabia-Palermo 0-2: Valente e Saraniti stendono le “Vespe”. Filippi alla Fase NazionaleGregorio Luperini salterà il prossimo match valido per il terzo turno dei playoff di Serie C a causa del cartellino giallo rimediato allo scadere della prima frazione di gioco.Giacomo Filippi perde, dunque, temporaneamente una pedina importante per il prosieguo della percorso rosanero. Oltre agli infortunati Nicola Rauti e Lorenzo Lucca saranno anche monitorate le condizioni fisiche di Lancini, uscito dal terreno di gioco del Menti anzitempo per una botta.Rimani connesso su Mediagol.it per seguire tutti gli aggiornamenti in chiave Palermo e infortunati. Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilvince e convince in quel di Castellammare di0-2: Valente e Saraniti stendono le “Vespe”. Filippi alla Fase NazionaleGregoriosalterà ilmatch valido per il terzodei playoff di Serie C a causa delgiallo rimediato allo scadere della prima frazione di gioco.Giacomo Filippi perde, dunque, temporaneamente una pedina importante per il prosieguo della percorso rosanero. Oltre agli infortunati Nicola Rauti e Lorenzo Lucca saranno anche monitorate le condizioni fisiche di Lancini, uscito dal terreno di gioco del Menti anzitempo per una botta.Rimani connesso su Mediagol.it per seguire tutti gli aggiornamenti in chiavee infortunati.

