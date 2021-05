Juve Stabia-Palermo 0-2 | Valente e Saraniti stendono le “Vespe” Filippi alla Fase Nazionale

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare diva in scena il secondo atto dei playoff di Serie C.Per iltargato Dario Mirri l'ultimo step prima di approdaresi chiamadeve fare i conti con le assenze di Nicola Rauti e Lorenzo Lucca e, pertanto, sceglie di coniare il consueto 3-4-2-1 caratterizzato da diverse novità in materia di singoli interpreti.Pelagotti tra i pali, Marong, Lancini e Marconi a comporre il terzetto difensivo. Accardi reinventato esterno alto a destra,freccia dardeggiante sulla corsia opposta. Santana e Floriano a formare un tridente tecnico e dinamico con Kanoute nel ruolo strategico di falso nueve.I rosanero si dimostrano, sin dalle prime battute, uniti ...

Palermo alla Fase Nazionale play off: vittoria sul campo della Juve Stabia - Juve Stabia - Palermo 0-2. I rosanero espugnano il 'Menti' - I rosanero vincono e volano alla fase nazionale per la Serie B: Juve Stabia-Palermo 0-2 - Playoff SerieC 2020/2021 Palermo alla fase nazionale, JuveStabia sconfitta 0-2

