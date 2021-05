Juve Stabia-Palermo 0-1 | rosanero compatti e cinici | Valente firma il vantaggio al Romeo Menti

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Gara da dentro o fuori per ildi Giacomo Filippi.Aldi Castellammare dila compaginesi gioca la stagione in novanta minuti. Solo una vittoria contro la formazione di Padalino consentirebbe infatti alla squadra siciliana di accedere alla fase nazionale dei playoff di Serie C. Il miglior piazzamento dellaal termine della regular season costituisce un valore aggiunto rimarchevole per le vespe che proseguirebbero il loro percorso anche in caso di risultato di parità.Filippi deve fare i conti con le assenze di Rauti e Lucca e conia il consueto 3-4-2-1 caratterizzato da diverse novità in materia di singoli interpreti. Pelagotti tra i pali, Marong. Lancini e Marconi a comporre il terzetto difensivo. Accardi reinventato esterno ...

Nel girone C troviamo invece l'unico pareggio: 1 - 1 trae Casertana, buona notizia per le Vespe padrone di casa, promosse grazie al miglior piazzamento in classifica. In casa si è ...- Laprova a mettere in difficoltà il Palermo tramite dei lanci a saltare la difesa. Questa volta la retroguardia rosa si fa trovare pronta e Pelagotti blocca la palla sicuro. 12 p.t. - ...ANCONA Prosegue la lotteria playoff per il Matelica, in campo oggi pomeriggio alle ore 17.30 all’Orogel Stadium di Cesena. Si gioca il secondo turno della fase a gironi, si sfidano ...Si giocano oggi le gare del secondo turno della fase del girone dei playoff di serie C. Nel girone C programmate Bari-Foggia e Juve Stabia-Palermo. Si gioca in gara secca, in caso ...