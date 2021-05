Juve Stabia, Padalino: “Puniti dall’inesperienza, ma nostro percorso ottimo. Quelle due ripartenze del Palermo…” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Palermo vince e convince nel secondo turno dei playoff.Missione compiuta per la formazione di Giacomo Filippi che, dopo il successo al "Barbera" contro il Teramo, espugna il "Menti" battendo la Juve Stabia e stacca il pass per il primo turno nazionale playoff. Destino opposto per le "Vespe", ormai definitivamente fuori dagli spareggi promozione. Un'eliminazione analizzata al triplice fischio dal tecnico del club campano, Pasquale Padalino, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."La delusione del risultato e della mancanza del passaggio del turno c'è. La squadra non credo abbia sbagliato la partita, forse abbiamo rischiato in qualche frangente della gara, dove il Palermo è stato più preciso mentre noi non lo siam stati. Loro con due ripetenze innescate da noi hanno dato il là al primo gol, il secondo è partito più o ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Palermo vince e convince nel secondo turno dei playoff.Missione compiuta per la formazione di Giacomo Filippi che, dopo il successo al "Barbera" contro il Teramo, espugna il "Menti" battendo lae stacca il pass per il primo turno nazionale playoff. Destino opposto per le "Vespe", ormai definitivamente fuori dagli spareggi promozione. Un'eliminazione analizzata al triplice fischio dal tecnico del club campano, Pasquale, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."La delusione del risultato e della mancanza del passaggio del turno c'è. La squadra non credo abbia sbagliato la partita, forse abbiamo rischiato in qualche frangente della gara, dove il Palermo è stato più preciso mentre noi non lo siam stati. Loro con due ripetenze innescate da noi hanno dato il là al primo gol, il secondo è partito più o ...

