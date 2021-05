Juve Stabia, Berardocco: “Siamo delusi, il Palermo ci ha sorpreso. Il nostro rammarico…” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Palermo vince e convince nel secondo turno dei playoff.Missione compiuta per la formazione di Giacomo Filippi che, dopo il successo al "Barbera" contro il Teramo, espugna il "Menti" battendo la Juve Stabia e stacca il pass per il primo turno nazionale playoff. Destino opposto per "Le Vespe", ormai definitivamente fuori dagli spareggi promozione. Un'eliminazione analizzata al triplice fischio dall'attaccante del club campano, Luca Berardocco, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."Oggi c'è tanta delusione e tanto rammarico e in questo momento si fa fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno. L'approccio sbagliato? Forse fino ai primi 15 minuti abbiamo fatto fatica, con il loro schieramento ci hanno sorpresi, poi una volta presi i gol ci Siamo compattati e abbiamo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilvince e convince nel secondo turno dei playoff.Missione compiuta per la formazione di Giacomo Filippi che, dopo il successo al "Barbera" contro il Teramo, espugna il "Menti" battendo lae stacca il pass per il primo turno nazionale playoff. Destino opposto per "Le Vespe", ormai definitivamente fuori dagli spareggi promozione. Un'eliminazione analizzata al triplice fischio dall'attaccante del club campano, Luca, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."Oggi c'è tantaone e tanto rammarico e in questo momento si fa fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno. L'approccio sbagliato? Forse fino ai primi 15 minuti abbiamo fatto fatica, con il loro schieramento ci hanno sorpresi, poi una volta presi i gol cicompattati e abbiamo ...

