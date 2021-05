“Jupiter’s Legacy”, la nuova serie Netflix sui supereroi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Jupiter’s Legacy è la nuova serie sui supereroi disponibile sulla piattaforma Netflix, adattamento dell’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely per Image Comics. La serie, creata da Steven S. DeKnight (Buffy, Angel, Smallville, Daredevil), è stata indicata come la risposta di Netflix al fortunato The Boys di Amazon Prime Video. Quando si parla di film e serie sui supereroi è doveroso fare una premessa: non esiste un unico modo per trasporli sullo schermo. Abbiamo supereroi adatti a tutta la famiglia (Dion, Titans), quelli sopra le righe che fanno ridere (Thunder Force) fino ad altri più cupi (Daredevil, Jessica Jones, The Punisher) o quelli realistici (The Umbrella Academy). Un articolo non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)è lasuidisponibile sulla piattaforma, adattamento dell’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely per Image Comics. La, creata da Steven S. DeKnight (Buffy, Angel, Smallville, Daredevil), è stata indicata come la risposta dial fortunato The Boys di Amazon Prime Video. Quando si parla di film esuiè doveroso fare una premessa: non esiste un unico modo per trasporli sullo schermo. Abbiamoadatti a tutta la famiglia (Dion, Titans), quelli sopra le righe che fanno ridere (Thunder Force) fino ad altri più cupi (Daredevil, Jessica Jones, The Punisher) o quelli realistici (The Umbrella Academy). Un articolo non ...

Advertising

AlleviLaura : @worldernest Io ho fatto scegliere a Paul, mio marito. Abbiamo visto 'Jupiter's legacy' su Netflix. Paul è un fine intellettuale. - lospaziobianco : Forse ti sei perso questo: Jupiter's Legacy: l’evoluzione del supereroe per il nuovo millennio? - flamanc24 : RT @NetflixIT: Un po' di serie di quelle che guardi un episodio e poi ti dici 'ok, so già che la finirò OGGI STESSO': Suburbia Killer Hals… - _ShadyGirl_11 : Ho appena aggiunto Jupiter's Legacy alla mia raccolta! #tvtime - SimonaCroisette : RT @NetflixIT: Un po' di serie di quelle che guardi un episodio e poi ti dici 'ok, so già che la finirò OGGI STESSO': Suburbia Killer Hals… -

Ultime Notizie dalla rete : Jupiter’s Legacy Jupiter’s Legacy: quando gli dei dell’Olimpo sono supereroi con famiglie disfunzionali Wired Italia