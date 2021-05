Italiano: “Avevo detto ai ragazzi che per salvarci dovevamo avere una mentalità offensiva. Siamo la nona squadra per gol fatti” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato a il Secolo XIX della salvezza del club contro ogni pronostico. Queste le sue parole: “Durante il ritiro ho detto ai ragazzi che se ci fossimo difesi le avremmo buscate da tutti. Allora ho chiesto loro due cose: baricentro alto e più possesso palla. Oggi Siamo la nona squadra per gol fatti e addirittura la sesta per la gestione del gioco. Se giochi alto hai più possibilità di fare gol. Ne abbiamo realizzati 50. Tantissimi per una matricola. E fai spettacolo”. È stato difficile convincere i calciatori?“La notte dopo la sconfitta per 4 a 1 con il Sassuolo non riuscivo a prendere sonno. Poi quella contro il Milan per 3 a 0. Ho radunato i ragazzi e ho detto loro che se rinunciavano a ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha parlato a il Secolo XIX della salvezza del club contro ogni pronostico. Queste le sue parole: “Durante il ritiro hoaiche se ci fossimo difesi le avremmo buscate da tutti. Allora ho chiesto loro due cose: baricentro alto e più possesso palla. Oggilaper gole addirittura la sesta per la gestione del gioco. Se giochi alto hai più possibilità di fare gol. Ne abbiamo realizzati 50. Tantissimi per una matricola. E fai spettacolo”. È stato difficile convincere i calciatori?“La notte dopo la sconfitta per 4 a 1 con il Sassuolo non riuscivo a prendere sonno. Poi quella contro il Milan per 3 a 0. Ho radunato ie holoro che se rinunciavano a ...

