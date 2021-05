Italia, alcune regioni verso la zona bianca: ecco quali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le regioni bianche non avranno la regola del coprifuoco Da oggi, 19 maggio, in tutta Italia il coprifuoco passerà dalle 22 alle 23 e questo altro non sarà che il preludio a una futura zona bianca. Con il nuovo decreto dal 7 giugno il coprifuoco slitterà a mezzanotte e dal 21 giugno e poi se tutto andrà per il meglio dal 21 giugno sarà abolito. Intanto dal prossimo mese verrà ripristinata la zona bianca e ci sono alcune regioni he da subito potranno appartenere a questo colore. Parliamo di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, che diventeranno bianche il primo giugno. Il 7 sarà la volta, salvo cambiamenti di, Abruzzo, Veneto e Liguria. In zona bianca non c’è coprifuoco e le uniche regole da rispettare sono ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lebianche non avranno la regola del coprifuoco Da oggi, 19 maggio, in tuttail coprifuoco passerà dalle 22 alle 23 e questo altro non sarà che il preludio a una futura. Con il nuovo decreto dal 7 giugno il coprifuoco slitterà a mezzanotte e dal 21 giugno e poi se tutto andrà per il meglio dal 21 giugno sarà abolito. Intanto dal prossimo mese verrà ripristinata lae ci sonohe da subito potranno appartenere a questo colore. Parliamo di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, che diventeranno bianche il primo giugno. Il 7 sarà la volta, salvo cambiamenti di, Abruzzo, Veneto e Liguria. Innon c’è coprifuoco e le uniche regole da rispettare sono ...

