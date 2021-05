Israele | Isaac Herzog si candida alla presidenza del Paese

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il capo dell'Agenzia ebraica ed ex leader del partito laburista,, ha formalizzato la suatura a prossimo presidente di. La votazioneKnesset per eleggere il nuovo ...

Il capo dell'Agenzia ebraica ed ex leader del partito laburista,Herzog, ha formalizzato la sua candidatura a prossimo presidente di. La votazione alla Knesset per eleggere il nuovo presidente in sostituzione dell'attuale Reuven Rivlin avverrà il ......dalla scienza la "seconda grande unificazione della fisica" dopo quella ad opera diNewton. ... Read More Primo Pianobombarda al mattino le case dei leader di Hamas. 3100 razzi sparati da ...(ANSA) – TEL AVIV, 19 MAG – Il capo dell’Agenzia ebraica ed ex leader del partito laburista, Isaac Herzog, ha formalizzato la sua candidatura a prossimo presidente di Israele. La votazione alla Knesse ...