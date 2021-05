Israele, fonti militari: “Si valutano condizioni per cessate il fuoco” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Israele sta valutando le condizioni per mettere fine alla campagna militare a Gaza. Lo ha riferito una fonte militare israeliana citata dal Times of Israel e da altri media israeliani. Anche se Israele si sta preparando, se necessario, ad “altri giorni” di bombardamenti, “stiamo valutando il momento giusto per un cessate il fuoco”, ha riferito la fonte militare. Secondo l’emittente televisiva Channel 12, il gabinetto di sicurezza di Israele potrebbe riunirsi nelle prossime ore, al più tardi domani mattina, per discutere la possibilità di un cessate il fuoco con la Striscia di Gaza. Aall’interno del governo israeliano stanno infatti crescendo le pressioni politiche per mettere fine alla campagna militare contro Hamas e contro la Striscia di Gaza. E ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021)sta valutando leper mettere fine alla campagna militare a Gaza. Lo ha riferito una fonte militare israeliana citata dal Times of Israel e da altri media israeliani. Anche sesi sta preparando, se necessario, ad “altri giorni” di bombardamenti, “stiamo valutando il momento giusto per unil”, ha riferito la fonte militare. Secondo l’emittente televisiva Channel 12, il gabinetto di sicurezza dipotrebbe riunirsi nelle prossime ore, al più tardi domani mattina, per discutere la possibilità di unilcon la Striscia di Gaza. Aall’interno del governo israeliano stanno infatti crescendo le pressioni politiche per mettere fine alla campagna militare contro Hamas e contro la Striscia di Gaza. E ...

Advertising

fanpage : Rinvenuti tra le macerie i corpi di donna incinta, di suo marito e dei suoi quattro figli. #PalestineUnderAttack - lifestyleblogit : Israele, fonti militari: 'Si valutano condizioni per cessate il fuoco' - - SimoPagliarini_ : RT @Adnkronos: #Israele - #Gaza, ancora nessuna tregua. Si lavora per un cessate il fuoco. - gucrostelli : Agenzia nova: #CessateilFuoco previsto domani stando a fonti di governo riportate da #hareetz. #Israele #Palestina… - CasagrandeStef : RT @Adnkronos: #Israele - #Gaza, ancora nessuna tregua. Si lavora per un cessate il fuoco. -

Ultime Notizie dalla rete : Israele fonti Israele e la tregua possibile. Netanyahu: "Non siamo con il cronometro in mano" Israele sta valutando le eventuali condizioni per un cessate il fuoco. Lo riferiscono fonti militari citate dalla France Presse. "Stiamo studiando la questione del momento opportuno per un cessate ...

Israele, fonti militari: "Si valutano condizioni per cessate il fuoco" Leggi anche Gaza, nuova notte di raid: Israele bombarda tunnel di Hamas e Jihad Secondo l'emittente televisiva Channel 12, il gabinetto di sicurezza di Israele potrebbe riunirsi nelle prossime ore, ...

Israele, fonti militari: "Si valutano condizioni per cessate il fuoco" Adnkronos Israele valuta condizioni per una tregua (ANSA) – TEL AVIV, 19 MAG – Israele sta valutando se esistono le condizioni per un cessate il fuoco. Lo riferiscono fonti militari citate dalla France Presse. (ANSA).

Fonti militari (ANSA) – TEL AVIV, 19 MAG – Israele sta valutando se esistono le condizioni per un cessate il fuoco. Lo riferiscono fonti militari citate dalla France Presse. (ANSA).

sta valutando le eventuali condizioni per un cessate il fuoco. Lo riferisconomilitari citate dalla France Presse. "Stiamo studiando la questione del momento opportuno per un cessate ...Leggi anche Gaza, nuova notte di raid:bombarda tunnel di Hamas e Jihad Secondo l'emittente televisiva Channel 12, il gabinetto di sicurezza dipotrebbe riunirsi nelle prossime ore, ...(ANSA) – TEL AVIV, 19 MAG – Israele sta valutando se esistono le condizioni per un cessate il fuoco. Lo riferiscono fonti militari citate dalla France Presse. (ANSA).(ANSA) – TEL AVIV, 19 MAG – Israele sta valutando se esistono le condizioni per un cessate il fuoco. Lo riferiscono fonti militari citate dalla France Presse. (ANSA).