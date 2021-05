Isola dei Famosi, sospetti su Myrea e Fariba: quelle parole che hanno scatenato i naufraghi (Di mercoledì 19 maggio 2021) E all'Isola dei Famosi cadono le maschere. Di nuovo, ancora una volta. “Mi sto avvicinando sempre di più a Fariba Tehrani, la trovo una persona sincera e onesta. Dice sempre tutto quello che pensa”, dice Miyrea Stabile davanti alle telecamere del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Adesso sgancia la bomba e tutto diventa un boccone per il gossip. Tra le due naufraghe ci sarebbe una vera e propria alleanza, che sta tenendo il gruppo sulle spine. Ci sarebbe un vero piano. Il motivo? Fino a poco tempo fa non ai rivolgevano neppure la parola e dopo l'ultima puntata è scoppiato il feeling. Miryea e Fariba nel corso del daytime confermano di essere legatissime. La Tehrani, però, sembrerebbe triste per la nomination. E, quindi, si è sfogata con Miryea. La madre di Giulia Salemi, spesso attaccata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) E all'deicadono le maschere. Di nuovo, ancora una volta. “Mi sto avvicinando sempre di più aTehrani, la trovo una persona sincera e onesta. Dice sempre tutto quello che pensa”, dice Miyrea Stabile davanti alle telecamere del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Adesso sgancia la bomba e tutto diventa un boccone per il gossip. Tra le due naufraghe ci sarebbe una vera e propria alleanza, che sta tenendo il gruppo sulle spine. Ci sarebbe un vero piano. Il motivo? Fino a poco tempo fa non ai rivolgevano neppure la parola e dopo l'ultima puntata è scoppiato il feeling. Miryea enel corso del daytime confermano di essere legatissime. La Tehrani, però, sembrerebbe triste per la nomination. E, quindi, si è sfogata con Miryea. La madre di Giulia Salemi, spesso attaccata ...

