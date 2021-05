Isola dei famosi: Roberto rinasce accanto a Beatrice (Di mercoledì 19 maggio 2021) Come stanno andando le cose tra Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli? Il naufrago è approdato lunedì a Playa Imboscadissima, “casa” della modella e tra i due sembra che le cose per il momento filino lisce. Lui si mette a disposizione della “padrona di casa”, che sta rivalutando. È sbarcato su Playa Imboscadissima solo da un giorno e mezzo eppure Roberto Ciufoli sembra un’altra persona. Animato da un nuovo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Come stanno andando le cose traMarchetti eCiufoli? Il naufrago è approdato lunedì a Playa Imboscadissima, “casa” della modella e tra i due sembra che le cose per il momento filino lisce. Lui si mette a disposizione della “padrona di casa”, che sta rivalutando. È sbarcato su Playa Imboscadissima solo da un giorno e mezzo eppureCiufoli sembra un’altra persona. Animato da un nuovo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - sportli26181512 : Gascoigne: “L’alcol un disagio per me. Futuro? Idee chiare…”: L'ex calciatore della Lazio, tornato dall'Isola dei F… - lolologab : Secondo me Awed è uno dei piu forti a livello mentale, se non il più forte...#isola - VentagliP : RT @Prometeo_00: @VentagliP @Einaudieditore Salutz Ogni giorno ricomincia qualcosa di antichissimo Enea che da Troia sbarca dove il Tevere… -