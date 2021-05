Isola dei Famosi, Iva Zanicchi fa “innamorare” un nufrago: “La amo alla follia” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Isola dei Famosi, Iva Zanicchi fa breccia nel cuore del naufrago. La confessione del concorrente esprime tutta la stima per l’opinionista L’Isola dei Famosi è il noto reality di Canale 5, condotto abilmente da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti fissi in studio Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Con loro in questa avventura c’è anche Leggi su youmovies (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.dei, Ivafa breccia nel cuore del naufrago. La confessione del concorrente esprime tutta la stima per l’opinionista L’deiè il noto reality di Canale 5, condotto abilmente da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti fissi in studio Tommaso Zorzi, Ivae Elettra Lamborghini. Con loro in questa avventura c’è anche

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - Marco63656363 : @Aestas46591945 Ma figurati, grazie a te d'avermi portato indietro nel tempo, facendomi vedere dei paesaggi in cui,… - giordi63 : RT @Secret_Maps: Oggi Secret Maps vi porta sulla splendida Isola dell’Asinara, per parlarvi dei segreti di questo angolo a lungo inaccessib… - Reality_House : Vota il tuo naufrago preferito! Ecco il sondaggio di #RealityHouse ???? -