Isola dei Famosi, il naufrago collassa sulla spiaggia: momenti di panico (Di mercoledì 19 maggio 2021) Valentina Persia sviene all’Isola dei Famosi. Al reality si vivono momenti di panico. La comica 49enne che ora pesa solo 60 chili, dopo averne persi ben 15 al reality, dopo una lite.. ha un mancamento e si accascia per terra, tutti si spaventano. Fariba Tehrani vuole curarla “trasmettendo energia positiva”, ma gli altri la allontanano. Serve il medico e così prontamente interviene il dottore. (Continua dopo la foto..) Valentina si scontra con Andrea Cerioli, tutto per colpa delle nomination e di presunti complotti. La lite furibonda fa venire meno le forze alla Persia, che prima piange e poco dopo ha un malore e sviene sulla spiaggia, immediatamente soccorsa dai suoi compagni d’avventura. Poi viene trasportata via, per ulteriori controlli medici. La situazione a Playa ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 19 maggio 2021) Valentina Persia sviene all’dei. Al reality si vivonodi. La comica 49enne che ora pesa solo 60 chili, dopo averne persi ben 15 al reality, dopo una lite.. ha un mancamento e si accascia per terra, tutti si spaventano. Fariba Tehrani vuole curarla “trasmettendo energia positiva”, ma gli altri la allontanano. Serve il medico e così prontamente interviene il dottore. (Continua dopo la foto..) Valentina si scontra con Andrea Cerioli, tutto per colpa delle nomination e di presunti complotti. La lite furibonda fa venire meno le forze alla Persia, che prima piange e poco dopo ha un malore e sviene, immediatamente soccorsa dai suoi compagni d’avventura. Poi viene trasportata via, per ulteriori controlli medici. La situazione a Playa ...

Advertising

_Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - danieledv79 : RT @laura_ceruti: Io credo che il finto sgoob di Report su @matteorenzi sia stato il punto più basso della RAI dal 1951, ormai la RAI non p… - zazoomblog : Isola dei Famosi Fariba e Miryea la strana alleanza: “Cadono maschere” - #Isola #Famosi #Fariba #Miryea #strana - sportli26181512 : Gascoigne: “L’alcol un disagio per me. Futuro? Idee chiare…”: L'ex calciatore della Lazio, tornato dall'Isola dei F… -