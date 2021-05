Isola dei Famosi | Gascoigne allo scoperto | “Ho accettato senza ragionare”

Leggi su bloglive

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo l’avventura all’dei, Paulè tornato a parlare del suo percorso in Honduras. La rivelazione dell’ex calciatore: “Non ho ragionato bene” Come consuetudine, gli ex naufraghi dopo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.