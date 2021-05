Ischia Covid free | traguardo fissato per sabato | le ultime

(Di mercoledì 19 maggio 2021)è pienamente coinvolta nella campagna vaccinale. L’obiettivo è completarla entro la settimana per far ripartire il turismo. L’isola verde è pronta ad accogliere i turisti (via web)In Campania cominciano le grandi manovre in vista della stagione estiva. La volontà della regione è quello di rendere le zone turistiche. Un impegno importante che va ad aiutare un settore che più di tutti ha bisogno di risollevarsi economicamente. Leggi anche-> Caserta, il secondo open-day di vaccini è un successo: i dati L’annuncio è stato dato dal presidente della Giunta Vincenzo De Luca in occasione dell’inaugurazione dell’hub vaccinale di Battipaglia. Presenti anche la Confagricoltura, organizzatrice dell’evento, e l’ASL di Salerno., le parole del presidente De Luca Vincenzo De Luca, presidente della Regione ...

diventafree 'Daremo priorità - ha detto De Luca - a questi territori per ragioni non solo economiche legate al turismo, ma anche perché sappiamo che centinaia di migliaia di persone nei ...Si terrà sabato 22 maggio alle ore 11 la conferenza di presentazione di 'free' a conclusione della campagna di vaccinazione di massa in corso sulla più grande delle isole del Golfo di Napoli. L'incontro sarà ospitato dall'Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno e ...Estate tricolore con cure termali al Punta Molino di Ischia, apertura il 28 maggio con turisti provenienti da tutta Italia Al via il 28 maggio la grande riapertura del Punta Molino di Ischia, ...ISCHIA – Al via il 28 maggio la grande riapertura del Punta Molino di Ischia, con personale vaccinato e sicurezza potenziata. I turisti che soggiorneranno nel Grand Hotel e che daranno il via alla sta ...