Irene Tinagli | chi è | età | carriera | chi è il marito | vita privata | politica | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche: chi è, età,è nata a Empoli il 16 aprile del 1974 ed è un’economista, accademica eitaliana, eurodeputata al Parlamento europeo per il Partito Democratico dal 2019. Dal 17 marzo 2021 è anche vicesegretaria del PD, con le funzioni di vicaria sotto Enrico Letta. Dopo una laurea alla Bocconi, ha conseguito la laurea magistrale e un dottorato in politiche pubbliche e amministrazione all’Università Carnegie Mellon di Pittsburgh, dove si è poi specializzazioni. Una...