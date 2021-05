“Io non ho visto niente”, il nuovo singolo di Emily Breva: l’intervista (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ho scelto questo brano perché io stessa per anni ho accettato una situazione che non mi faceva stare bene e mi piacerebbe condividere questa storia con altre persone nella speranza che arrivi anche a loro quell’urlo di liberazione che accenda in loro una scintilla per reagire” Da venerdì 7 maggio è disponibile in rotazione radiofonica “Io non ho visto niente” (Maninalto !), il nuovo singolo di Emily Breva. Il brano, disponibile in digitale da mercoledì 5 maggio, apparentemente parla di una storia d’ amore complessa dove la protagonista è una donna che vede il proprio uomo con un’altra ma finge, finge di non vedere. Perché lo fa? Forse per tanti motivi, perché sa che lui è più giovane di lei e ha bisogno in un certo senso di vivere una vita che a lei non appartiene più, lo ama ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ho scelto questo brano perché io stessa per anni ho accettato una situazione che non mi faceva stare bene e mi piacerebbe condividere questa storia con altre persone nella speranza che arrivi anche a loro quell’urlo di liberazione che accenda in loro una scintilla per reagire” Da venerdì 7 maggio è disponibile in rotazione radiofonica “Io non ho” (Maninalto !), ildi. Il brano, disponibile in digitale da mercoledì 5 maggio, apparentemente parla di una storia d’ amore complessa dove la protagonista è una donna che vede il proprio uomo con un’altra ma finge, finge di non vedere. Perché lo fa? Forse per tanti motivi, perché sa che lui è più giovane di lei e ha bisogno in un certo senso di vivere una vita che a lei non appartiene più, lo ama ...

