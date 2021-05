“Io | Battiato e Bergamo” | i ricordi del tastierista Titta Colleoni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Novembre 1973. Un gruppo di musicisti viaggiava in direzione Casatenovo, Lecco. La meta era il teatro comunale dove si sarebbero esibiti la sera stessa. Sulla strada videro un uomo che sta facendo l’autostop. Non passò inosservato agli occhi dei musicisti erranti, forse anche grazie al bagaglio che portava con sé: una custodia di violino. Riconoscendo nell’estraneo un proprio simile, i giovani si fermarono e lo fecero salire a bordo. Chi racconta la storia, avvenuta più di cinquant’anni fa, ancora non si spiega come questo sia potuto accadere. Il violinista era un polacco che non parlava mezza parola di italiano. Lui e i musicisti generosi non si erano mai visti prima e tanto meno avevamo mai fatto una prova insieme. Ma quella sera lo straniero diventò membro effettivo della band e insieme fecero magie su quel palco. Questo basterebbe alla storia per essere speciale, se non fosse per ...