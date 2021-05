Inter, si tratta il rinnovo di Brozovic: fissato un incontro. Le ultime (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’Inter ha intenzione di parlare con Marcelo Brozovic e suo padre per discutere del rinnovo del centrocampista. I dettagli Non solo Bastoni e Lautaro – che comunque rimangono le priorità – anche il contratto di Marcelo Brozovic è un fascicolo importante finito sul tavolo di Ausilio e Marotta. Una pedina fondamentale nel gioco di Conte e nell’Inter dove nessuno è pronto a dirgli addio. Ma c’è la questione contratto in scadenza che diventerà un grattacapo per la dirigenza nerazzurra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il croato è in scadenza il 30 giugno 2022 con ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione e non si è ancora parlato di rinnovo: giocoforza il padre Ivan – che di recente ha sostituito lo storico agente Miroslav Bicanic – e la società lo faranno a fine stagione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ha intenzione di parlare con Marceloe suo padre per discutere deldel centrocampista. I dettagli Non solo Bastoni e Lautaro – che comunque rimangono le priorità – anche il contratto di Marceloè un fascicolo importante finito sul tavolo di Ausilio e Marotta. Una pedina fondamentale nel gioco di Conte e nell’dove nessuno è pronto a dirgli addio. Ma c’è la questione contratto in scadenza che diventerà un grattacapo per la dirigenza nerazzurra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il croato è in scadenza il 30 giugno 2022 con ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione e non si è ancora parlato di: giocoforza il padre Ivan – che di recente ha sostituito lo storico agente Miroslav Bicanic – e la società lo faranno a fine stagione ...

