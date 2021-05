Instagram presenta due nuove particolari funzioni | ecco i dettagli

Leggi su trashblog

(Di mercoledì 19 maggio 2021)non finisce mai di stupire, o di aggiornarsi, per meglio dire. Sono sempre più, infatti, leproposte agli utenti del popolarissimo social network per garantire aglimer un’esperienza sempre più completa, contemporanea, ma senza mai sacrificare la sicurezza e la privacy. E proprio quest’ultimo aspetto riguarda una delle due novitàte da: da qualche giorno è stata inserita la possibilità di bloccare non solo un account – come già succedeva – ma anche tutti i futuri account legati alla medesima persona. In questo modo si mira a preservare la sicurezza degli utenti che non saranno più costretti a dover bloccare in continuazione pagine o profili che vengono puntualmente ricreati. Un’altra particolare novità lanciata dal social network di Mark ...