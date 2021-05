Infrastrutture, Mims: 115 milioni per progettazione opere prioritarie (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili mette a disposizione di Comuni, Città Metropolitane e Autorità di sistema portuale una cifra pari a 107 milioni per la progettazione di opere, di contenuto strategico e rispettose dei criteri di sostenibilità ambientale, eligibili al finanziamento. Lo comunica lo stesso Mims in una nota sottolineando che “il Ministro Enrico Giovannini ha firmato il decreto che stabilisce per il triennio 2021-2023 la destinazione delle risorse e la loro ripartizione. Ai 107 milioni si aggiungono ulteriori 8 milioni provenienti da residui degli anni 2019 e 2020: fondi che non sono stati utilizzati e che ora vengono messi a disposizione delle amministrazioni in grado di progettare”. Le risorse, nel complesso 115 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dellee della Mobilità Sostenibili mette a disposizione di Comuni, Città Metropolitane e Autorità di sistema portuale una cifra pari a 107per ladi, di contenuto strategico e rispettose dei criteri di sostenibilità ambientale, eligibili al finanziamento. Lo comunica lo stessoin una nota sottolineando che “il Ministro Enrico Giovannini ha firmato il decreto che stabilisce per il triennio 2021-2023 la destinazione delle risorse e la loro ripartizione. Ai 107si aggiungono ulteriori 8provenienti da residui degli anni 2019 e 2020: fondi che non sono stati utilizzati e che ora vengono messi a disposizione delle amministrazioni in grado di progettare”. Le risorse, nel complesso 115 ...

