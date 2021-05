Indianapolis 500 | Day 1 | i campioni si scaldano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Inizia la tappa di avvicinamento alla500, con il Practice Day 1. Questa è la prima giornata di prove libere, che vedrà i piloti iscritti macinare giri sullo Speedway da qui fino a venerdì, nel celeberrimo Fast Friday in cui si proveranno gli assetti da qualifica. In una giornata uggiosa, i piloti segnano i primi tempi, con gli ex vincitori a farla da padrona. Facciamo un riassunto di questa prima giornata.500 2021, entry list: in 35 al via500: chi è il più veloce nel Day 1? In questa prima giornata di libere, ben sette ex vincitori sono ai primi dieci posti nella classifica dei tempi. Will Power, trionfatore del 2018, è al top con 39.7403. L’australiano del Team Penske è il primo dei tre piloti che rompono la barriera delle 226 mph, con 226.470 mph. Gli altri due sono Ryan Hunter ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Indianapolis 500

FormulaPassion.it

La 105° edizione dellaMiglia di, valida per il campionato Indycar, si correrà domenica 30 maggio. Ma nel catino dell'Indiana il mese di maggio è lungo e pieno di impegni per team e piloti iscritti alla ...Gli americani lo definiscono 'il più grande spettacolo nelle corse automobilistiche' non a caso: laMiglia di, infatti, appartiene al mito delle competizioni a livello internazionale, un evento dove nulla viene lasciato al caso. Ecco quindi che l'annuncio dell'auto scelta per aprire ...La prima giornata di prove libere per la 500 miglia di Indianapolis ha visto Will Power in testa, seguito da Hunter-Reay e Sato. Problemi di affidabilità sia per Honda che per Chevrolet ...Marco Cortesi ? Primo giorno di prove libere all'Indianapolis Motor Speedway in vista della 500 Miglia 2021. Sulla pista dell'Indiana le attività sono state disturbate dalla pioggia, ma ...