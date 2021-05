India, 4.529 morti per Covid nelle ultime 24 ore: mai così tanti. Uk, spaventa la variante indiana: ipotesi di lockdown locali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Oltre 25 milioni di casi dall’inizio del 2020, con un incremento nelle ultime 24 ore pari a 283.248 casi. In India, nonostante i lievi miglioramenti degli ultimi giorni, il Covid-19 continua a preoccupare. nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo record di decessi da inizio pandemia: 4.529 in un giorno, e le vittime ufficiali nel Paese sono oltre 280mila. Secondo quanto riporta il ministero della Salute, il numero di contagi si attesta per il terzo giorno di fila sotto i 300mila anche se, viste le dimensioni del subcontinenete che ha una popolazione di oltre 1,3 miliardi di abitanti e scarse capacità di test soprattutto nelle zone periferiche e rurali, si tratta di dati sottostimati. Il limitato miglioramento è legato alla campagna vaccinale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Oltre 25 milioni di casi dall’inizio del 2020, con un incremento24 ore pari a 283.248 casi. In, nonostante i lievi miglioramenti degli ultimi giorni, il-19 continua a preoccupare.24 ore è stato registrato un nuovo record di decessi da inizio pandemia: 4.529 in un giorno, e le vittime ufficiali nel Paese sono oltre 280mila. Secondo quanto riporta il ministero della Salute, il numero di contagi si attesta per il terzo giorno di fila sotto i 300mila anche se, viste le dimensioni del subcontinenete che ha una popolazione di oltre 1,3 miliardi di abie scarse capacità di test soprattuttozone periferiche e rurali, si tratta di dati sottostimati. Il limitato miglioramento è legato alla campagna vaccinale ...

