Indagine SDA Bocconi e Salesforce | Nel post-pandemia i consumatori chiedono ai brand un approccio Human-to-Human

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) - Nel nuovo mondo phygital il fattore umano riprende il sopravvento e i commessi diventano i nuovi influencer deisia online che offline La sostenibilità deve essere innanzitutto sociale e orientata al benessere dei lavoratori Milano, 19 maggio 2021 - Priorità alle persone, omnicanalità in chiave locale e maggiore attenzione alla sicurezza. Sono questi i fattori chiave che permetteranno aidi moda di coinvolgere inel. È quanto emerge dalla ricerca “The Future of Retail Store and Customer Engagement in the New Normal”, condotta dagli studenti del MAFED, il Master in Fashion, Experience & Design Management di SDA, e promossa da, azienda leader globale nel CRM. Gli studenti hanno ...