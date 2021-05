Indagine penale per la Trump Organization: le ipotesi di reato (Di mercoledì 19 maggio 2021) La procura dello Stato di New York ha aperto una inchiesta penale sulla Trump Organization, la holding che controlla le proprietà e gli investimenti della famiglia dell’ex presidente degli Stati Uniti. «Abbiamo informato la Trump Organization che la nostra indagine su questa organizzazione non è più esclusivamente di natura civile», ha spiegato un portavoce di Letitia James, che guida la procura. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 maggio 2021) La procura dello Stato di New York ha aperto una inchiesta penale sulla Trump Organization, la holding che controlla le proprietà e gli investimenti della famiglia dell’ex presidente degli Stati Uniti. «Abbiamo informato la Trump Organization che la nostra indagine su questa organizzazione non è più esclusivamente di natura civile», ha spiegato un portavoce di Letitia James, che guida la procura.

