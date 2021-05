Incatenato per chiedere “verità e giustizia”, il padre di Ugo Russo incontra il pm (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel giro di poco tempo ci saranno novità e notizie sulle indagini e le attività della Procura di Napoli sull’omicidio di Ugo Russo, il 15enne ucciso la notte del primo marzo 2020, durante un tentativo di rapina ai danni di un carabiniere in borghese (quest’ultimo indagato per omicidio volontario, ndr). Lo riferisce, in una nota, il comitato “verità e giustizia per Ugo Russo”. Secondo quanto si legge nel comunicato, il procuratore aggiunto Sergio Ferrigno ha incontrato oggi Enzo Russo, padre di Ugo. Enzo Russo stamattina è Incatenato insieme con la moglie nello spiazzale del Tribunale esponendo dei cartelli per chiedere “verità e giustizia” sulla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel giro di poco tempo ci saranno novità e notizie sulle indagini e le attività della Procura di Napoli sull’omicidio di Ugo, il 15enne ucciso la notte del primo marzo 2020, durante un tentativo di rapina ai danni di un carabiniere in borghese (quest’ultimo indagato per omicidio volontario, ndr). Lo riferisce, in una nota, il comitato “per Ugo”. Secondo quanto si legge nel comunicato, il procuratore aggiunto Sergio Ferrigno hato oggi Enzodi Ugo. Enzostamattina èinsieme con la moglie nello spiazzale del Tribunale esponendo dei cartelli per” sulla ...

