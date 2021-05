In Lombardia ancora in calo i ricoveri, 25 decessi. A Bergamo 53 nuovi positivi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con 49.001 tamponi eseguiti è di 936 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia mercoledì 19 maggio, una percentuale dell’1,9% (martedì era l’1,8). Prosegue il calo dei ricoveri: 337 in terapia intensiva (-16) e 1920 negli altri reparti (-72). Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con 49.001 tamponi eseguiti è di 936 il numero diregistrati inmercoledì 19 maggio, una percentuale dell’1,9% (martedì era l’1,8). Prosegue ildei: 337 in terapia intensiva (-16) e 1920 negli altri reparti (-72).

