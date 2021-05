In Italia sono state immunizzate col vaccino 9 milioni di persone (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - sono oltre 9 milioni gli Italiani immunizzati con la doppia dose di vaccino contro il Covid-19: per la precisione 9.049.348, il 15,27% della popolazione. sono 28.382.984 le dosi somministrate in Italia, il 94,2% del totale di quelle consegnate, che sono finora 30.132.960: nel dettaglio 19.999.980 Pfizer/BioNTech, 2.607.700 Moderna, 7.019.480 Vaxzevria (AstraZeneca) e 505.800 Janssen (J&J). Lo riportano i dati del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 10.29 di oggi. Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI -oltre 9glini immunizzati con la doppia dose dicontro il Covid-19: per la precisione 9.049.348, il 15,27% della popolazione.28.382.984 le dosi somministrate in, il 94,2% del totale di quelle consegnate, chefinora 30.132.960: nel dettaglio 19.999.980 Pfizer/BioNTech, 2.607.700 Moderna, 7.019.480 Vaxzevria (AstraZeneca) e 505.800 Janssen (J&J). Lo riportano i dati del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 10.29 di oggi.

