In Italia addestramento funzionari Ue per missioni a rischio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sarà l'Italia, con i suoi esperti e i suoi centri di addestramento a Bolzano, Gorizia, Pisa, la sede selezionata dall'Ue per preparare i funzionari civili che, dovendo recarsi in aree a rischio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sarà l', con i suoi esperti e i suoi centri dia Bolzano, Gorizia, Pisa, la sede selezionata dall'Ue per preparare icivili che, dovendo recarsi in aree a, ...

Advertising

tittimaestra : RT @CamarcaJuri: L’Italia ha fornito a Israele 30 caccia Aermacchi della Leonardo, per l’addestramento dei piloti. Ora può fornirgli una nu… - danielamarch8 : RT @CamarcaJuri: L’Italia ha fornito a Israele 30 caccia Aermacchi della Leonardo, per l’addestramento dei piloti. Ora può fornirgli una nu… - ZitelleArturo : RT @CamarcaJuri: L’Italia ha fornito a Israele 30 caccia Aermacchi della Leonardo, per l’addestramento dei piloti. Ora può fornirgli una nu… - giuseppe1994na : RT @CamarcaJuri: L’Italia ha fornito a Israele 30 caccia Aermacchi della Leonardo, per l’addestramento dei piloti. Ora può fornirgli una nu… - mogiuro : RT @CamarcaJuri: L’Italia ha fornito a Israele 30 caccia Aermacchi della Leonardo, per l’addestramento dei piloti. Ora può fornirgli una nu… -