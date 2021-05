In Francia l’edizione critica del Mein Kampf si chiamerà “Storicizzare il male”. Costa 100 euro (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mille pagine, due chili di peso, prezzo 100 euro. Parliamo dell’edizione critica del Mein Kampf di Adolf Hitler che arriva nelle librerie francesi il 2 giugno. Edizione critica del Mein Kampf per le edizioni Fayard Il libro non si intitola “Mein Kampf” ma “Historiciser le mal” (Storicizzare il male); l’autore non è Adolf Hitler ma gli storici Florent Brayard, Serge Klarsfeld e Andreas Wirsching e la foto del dittatore nazista non appare sulla copertina. Durante una conferenza stampa, oggi in videoconferenza, dalla sede del Cnrs a Parigi, la casa editrice Fayard ha presentato l’edizione critica del famigerato testo del fondatore del nazismo. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mille pagine, due chili di peso, prezzo 100. Parliamo deldeldi Adolf Hitler che arriva nelle librerie francesi il 2 giugno. Edizionedelper le edizioni Fayard Il libro non si intitola “” ma “Historiciser le mal” (il); l’autore non è Adolf Hitler ma gli storici Florent Brayard, Serge Klarsfeld e Andreas Wirsching e la foto del dittatore nazista non appare sulla copertina. Durante una conferenza stampa, oggi in videoconferenza, dalla sede del Cnrs a Parigi, la casa editrice Fayard ha presentatodel famigerato testo del fondatore del nazismo. LEGGI ...

Advertising

SecolodItalia1 : In Francia l’edizione critica del Mein Kampf si chiamerà “Storicizzare il male”. Costa 100 euro… - non_mi_indritto : @redelniente13 Fa parte del regolamento. Ogni anno le 5 nazioni che più supportano economicamente l’evento (Italia,… - Gandan86 : @MusFly1984 @giansainato Allora... In finale va il vincitore dell'edizione precedente e Italia, Spagna, Francia, UK… - elvldr : @demetriashair_ I 5 paesi più grandi (Italia, Germania, Francia, uk Spagna) e il paese che ha vinto e ospita l’edizione sono già in finale! - JoTwPlay33 : @Linus2k Io mi auguro di no, invece. La Francia merita la vittoria. Se vinceva Diodato l'anno scorso (edizione cancellata) andava benissimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Francia l’edizione In Francia l'edizione critica del Mein Kampf si chiamerà "Storicizzare il male". Costa 100... Il Secolo d'Italia