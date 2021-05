In ferie sì, ma quando lo diciamo noi: il governo ora ci impone le “vacanze di Stato” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo mesi e mesi di restrizioni, confinamenti in casa e obblighi di non-lavoro, saremo almeno liberi di organizzarci le vacanze come e quando vogliamo? Una domanda che sorge più che spontanea dopo le ultime dichiarazioni del super commissario Francesco Paolo Figliuolo, l’uomo chiamato a sostituire il disastroso Domenico Arcuri nella gestione dell’emergenza Covid-19. E che in queste ore ha sottolineato più volte un passaggio a dir poco allarmante: gli italiani dovrebbero mettere al centro delle proprie ferie la dose di vaccino che spetta loro. Figliuolo è arrivato addirittura a sbottare di fronte a chi chiedeva regole che rendessero possibile vaccinarsi anche lontano da casa, durante le vacanze, così da non dover rinviare l’occasione di godersi qualche giorno di relax: “È bene che chi va in vacanza regoli le proprie ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo mesi e mesi di restrizioni, confinamenti in casa e obblighi di non-lavoro, saremo almeno liberi di organizzarci lecome evogliamo? Una domanda che sorge più che spontanea dopo le ultime dichiarazioni del super commissario Francesco Paolo Figliuolo, l’uomo chiamato a sostituire il disastroso Domenico Arcuri nella gestione dell’emergenza Covid-19. E che in queste ore ha sottolineato più volte un passaggio a dir poco allarmante: gli italiani dovrebbero mettere al centro delle propriela dose di vaccino che spetta loro. Figliuolo è arrivato addirittura a sbottare di fronte a chi chiedeva regole che rendessero possibile vaccinarsi anche lontano da casa, durante le, così da non dover rinviare l’occasione di godersi qualche giorno di relax: “È bene che chi va in vacanza regoli le proprie ...

