Imprese | Torlizzi T-commodity | ' con mancanza materie prime rischio forte aumento cig'

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano, 19 mag. (Adnkronos) - Ladi materia prima per produrre rischia di scaricarsi direttamente sugli operai con undella cassa integrazione. A lanciare l'allarme è Gianclaudio, direttore generale di T-che spiega cosa sta succedendo al sistema produttivo. ''L'dei prezzi -dice all'Adnkronos- è stato imponente, su alcune tipologie di polimeri si sono registrati incrementi anche del 700%, del 100% per il rame e l'acciao e del 70% per il petrolio. Ma ora il problema è che la filiera produttiva non riesce a stare al passo con la richiesta di prodotto e purtroppo ci sono colli di bottiglia che si sono formati lungo la filiera e adesso iniziano a mordere in maniera preoccupante''. Secondo l'analista, la crisi ''dettata appunto non dalla ...

Come è noto la meccanica per il nostro territorio è determinante, tutelare le imprese anche da ... di T - Commodity società di analisi di primaria importanza e in particolare a Gianclaudio Torlizzi ... pericoli per famiglie e imprese "Pochi se ne sono accorti, ma presto lo faranno: il mercato ... non nasconde la sua preoccupazione su [?] di Gianclaudio Torlizzi L'intervista capovolta " Alessandra ... Milano, 19 mag. (Adnkronos) - La mancanza di materia prima per produrre rischia di scaricarsi direttamente sugli operai con un forte aumento della ... Prezzi alle stelle per legname, ferro, acciaio, rame, greggio, soia, grano... Una zavorra sulla ripresa, le paure dell'industria. Parla l'esperto Gianclaudio Torlizzi ...