Immobile, “Gravi offese da Cairo dopo Lazio-Torino” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Immobile contro Urbano Cairo dopo Lazio-Torino: “Mi ha raggiunto nello spogliatoio iniziando ad offendermi” Alta tensione al termine di Lazio-Torino, recupero del campionato di Serie A che si è disputato allo Stadio Olimpico di Roma. L’attaccante dei biancocelesti Ciro Immobile si è scagliato contro il presidente granata Urbano Cairo facendo sapere, con un post condiviso sui propri canali social, di aver ricevuto Gravi offese proprio dal numero uno del Toro. Ciro ImmobileLazio-Torino, Immobile contro Cairo: “Mi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando ad ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021)contro Urbano: “Mi ha raggiunto nello spogliatoio iniziando ad offendermi” Alta tensione al termine di, recupero del campionato di Serie A che si è disputato allo Stadio Olimpico di Roma. L’attaccante dei biancocelesti Cirosi è scagliato contro il presidente granata Urbanofacendo sapere, con un post condiviso sui propri canali social, di aver ricevutoproprio dal numero uno del Toro. Cirocontro: “Mi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio dellainiziando ad ...

Advertising

Tiber222 : RT @CucchiRiccardo: Ciro #Immobile è un ottimo calciatore e una persona per bene. I fatti che ha denunciato e che sono avvenuti a fine part… - M_Palmi98 : RT @CucchiRiccardo: Ciro #Immobile è un ottimo calciatore e una persona per bene. I fatti che ha denunciato e che sono avvenuti a fine part… - CorSport : Caso #Immobile-#Cairo, la #Lazio: 'Accuse gravi da respingere' - titti97370553 : RT @CucchiRiccardo: Ciro #Immobile è un ottimo calciatore e una persona per bene. I fatti che ha denunciato e che sono avvenuti a fine part… - SilviaPrato1 : RT @CucchiRiccardo: Ciro #Immobile è un ottimo calciatore e una persona per bene. I fatti che ha denunciato e che sono avvenuti a fine part… -