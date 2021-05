Immobile attacca, Cairo risponde, rissa social dopo Lazio-Torino (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Rabbia, rancori mai sopiti, forse anche antipatia personale. C'è tutto e di più nella ‘rissa social' tra l'attaccante e bomber della Lazio Ciro Immobile ed il presidente del Torino Urbano Cairo. Tutto, secondo la punta napoletana, sarebbe nato dopo lo 0-0 di ieri sera all'Olimpico che ha permesso ai granata di restare in A, condannando il Benevento. “Tutti sanno chi è Ciro Immobile. Dentro il campo, e soprattutto fuori – tuona Immobile sui suoi social – Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all'uomo che sono. Soprattutto se quest'ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera il Presidente del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Rabbia, rancori mai sopiti, forse anche antipatia personale. C'è tutto e di più nella ‘' tra l'nte e bomber dellaCiroed il presidente delUrbano. Tutto, secondo la punta napoletana, sarebbe natolo 0-0 di ieri sera all'Olimpico che ha permesso ai granata di restare in A, condannando il Benevento. “Tutti sanno chi è Ciro. Dentro il campo, e soprattutto fuori – tuonasui suoi– Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all'uomo che sono. Soprattutto se quest'ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera il Presidente del ...

