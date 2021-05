Immobile accusa Cairo di averlo offeso e il patron del Torino risponde duramente

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Brutto siparietto al termine di Lazio -, recupero della 25° giornata, conclusa con lo 0 - 0 che ha permesso agli ospiti di ottenere la salvezza, e di evitare il temibile scontro diretto all'...

ad_dyn Il numero uno granata ha fatto notare chearrivò a Torino dopo una stagione deludente a Genoa e che, nonostante le buone prestazioni, decise di andarsene a tutti i costi, traferendosi ...E lui,, non è uno che si fa infamare così facilmente. L'impegno è una, da cui - va da sé - difendersi. La controreplica di Cairo, sempre su Instagram, è una poracciata da asilo nido. ...Ciro Immobile Urbano Cairo scontro: dopo la partita il dirigente del Toro si è scagliato contro Immobile che ha riportato l'accaduto su Instagram ...Ciro Immobile contro Urbano Cairo e viceversa. Anche li, Ciro Immobile, non è andato bene e allora mi ha telefonato e mi ha chiesto per favore di tornare al Toro”. Immobile attacca Cairo. Sul suo prof ...