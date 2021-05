Immigrati, appello associazioni per vaccinazione stranieri: apertura della Regione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “La Regione Campania si è impegnata ad aprire la piattaforma per la vaccinazione alle migliaia di stranieri che vivono sul territorio, anche a quelli senza permesso, che comunque hanno un lavoro o mandano i figli a scuola e hanno bisogno di essere immunizzati”. E’ quanto afferma Mimma D’Amico, referente del centro sociale Ex Canapificio di Caserta, associazione che da anni si occupa di Immigrati e gestisce lo Sprar (Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati) a Caserta; nei giorni scorsi la D’Amico, con altre associazioni come Caritas ed Emergency, ha incontrato un funzionario della Soresa (Società regionale per la Sanità), che ha aperto concretamente all’estensione dell’opportunità di vaccinarsi anche agli Immigrati senza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “LaCampania si è impegnata ad aprire la piattaforma per laalle migliaia diche vivono sul territorio, anche a quelli senza permesso, che comunque hanno un lavoro o mandano i figli a scuola e hanno bisogno di essere immunizzati”. E’ quanto afferma Mimma D’Amico, referente del centro sociale Ex Canapificio di Caserta, associazione che da anni si occupa die gestisce lo Sprar (Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati) a Caserta; nei giorni scorsi la D’Amico, con altrecome Caritas ed Emergency, ha incontrato un funzionarioSoresa (Società regionale per la Sanità), che ha aperto concretamente all’estensione dell’opportunità di vaccinarsi anche aglisenza ...

